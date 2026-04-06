Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bu karamsar tablonun dışındadır

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede tırmanan gerilimin sonuçlarından biri olan küresel enerji krizine değindi.

İran’ın misilleme olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatmasının küresel enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtığını belirten Cumhurbaşkanı, söz konusu boğazın dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin taşındığı kritik bir hat olduğuna dikkat çekerek, “Mesele sadece enerji değildir. Petrokimya ürünleri, gübreler, ilaç ham maddeleri ve yarı iletken üretiminde kullanılan helyum gibi birçok kritik ürün de bu boğazdan geçiyor. Bu nedenle Hürmüz’ün kapanması, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye kadar tüm alanları etkiliyor” ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA DOĞALGAZ FİYATLARI YÜZDE 100 ARTTI"

Küresel ölçekte enerji maliyetlerinin hızla arttığını dile getiren Erdoğan, Avrupa’nın son 30 günde fosil yakıt faturasının 17 milyar dolar yükseldiğini, doğalgaz fiyatlarının yüzde 100, petrol fiyatlarının ise yüzde 60 oranında arttığını söyledi.

"BAZI ÜLKELERDE KISITLAMALAR GÜNDEMDE, TÜRKİYE BU TABLONUN DIŞINDA"

Bazı ülkelerde enerji kısıtlamalarının gündeme geldiğine işaret eden Erdoğan, “Bazı ülkelerde akaryakıta kota getirildiğini, bazı ülkelerde okulların belirli günlerde kapatıldığını, bazı ülkelerde kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının tartışıldığını görüyoruz. Ancak Türkiye bu karamsar tablonun dışındadır” dedi.

Türkiye’nin enerji arz güvenliği, tedarik ve depolama alanlarında güçlü bir konumda olduğunu belirten Erdoğan, “Türkiye’nin Basra’dan veya Hürmüz geçişli herhangi bir LNG tedariki bulunmuyor. Petrol ithalatımızın yaklaşık yüzde 10’u buradan gelse de bu oran yönetilebilir seviyededir” diye konuştu.

Erdoğan ayrıca, uzun süredir eleştirilen enerji kaynaklarını çeşitlendirme politikalarının öneminin bu süreçte daha net anlaşıldığını ifade ederek, "Muhalefetin yıllardır bizi eleştirdiği enerjide kaynak ülke çeşitlendirme politikamızın değeri işte bugünlerde anlaşılmaktadır." dedi.