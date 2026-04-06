Mustafa Bozbey'e destek yürüyüşünde katılım sayısı düşük kaldı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi, kızı ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 57 şüpheli, 3 günlük gözaltı süresinin ardından yolsuzluk ve kara para aklama suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

BOZBEY DAHİL 30 KİŞİ TUTUKLANDI

Bozbey de dahil olmak üzere 30 kişi tutuklandı. Ailesinden 3 ismin de dahil olduğu 33 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TMSF EL KOYDU

Öte yandan soruşturma kapsamında; suç gelirlerinin aklandığı tespit edilen 7 şirkete TMSF tarafından kayyum atanırken, şüphelilere ait 213 taşınmaz ve 35 araca da el konuldu.

İçişleri Bakanlığı ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL SAHİP ÇIKTI

Gündeme bomba gibi düşen operasyonun ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu operasyonun da tıpkı İBB'de olduğu gibi siyasi bir operasyon olduğunu savundu.

16 milyar TL'lik bir para trafiğinin döndüğü büyük yolsuzlukla ilgili, "Siyasi operasyon" diyen Özgür Özel, iddiaların, 2017 yılı ve öncesine dayandığını ve Mustafa Bozbey hakkında suçlamalardan o dönem bir şey çıkmadığını savundu.

BOŞ KALDI

Gözaltı haberini alan Özel soluğu Bursa'da alırken, yapılan vurgun gün yüzüne çıktıkça Mustafa Bozbey'e desteğin her geçen gün azaldığı görülüyor.

Günlerdir yapılan çağrılara rağmen Mustafa Bozbey'e destek yürüyüşüne katılımın azlığı dikkat çekti.

Alanda çoğunlukta CHP teşkilatından partililer ve belediye çalışanlarının olması da dikkat çeken bir diğer nokta oldu.