Donald Trump: Bana kalsa İran'ın petrolünü alırdım

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile başlayan savaş hem bölgeyi hem de dünyayı etkiledi.

Tarafların attığı adımlar dünya genelinde ekonomik etkilere neden olurken barış konusunda somut bir adım atılmadı.

TRUMP: İKİ PİLOTUMUZU KUTARDIK

Savaşın 38'inci gününde ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.

Trump, "İran'da iki pilotumuzu kurtardık" dedi.

"AMERİKALILAR EVE DÖNMEMİZİ İSTİYOR"

İran konusunda kamuoyunda farklı düşündüğünü ifade eden Trump, "Eğer bana kalsaydı İran'ın petrolünü alır ve İran halkının sorunlarını çözerdim ama Amerikan halkı eve dönmememizi istiyor" diye konuştu.

"İRAN F-15'LER KONUSUNDA ŞANSLIYDI"

İran tarafından düşürülen ABD uçaklarına da değinen Donald Trump, "İran, F-15'ler konusunda biraz şanslıydı.

Savaşta bazen şansa ihtiyaç duyarsınız." şeklinde konuştu.

"İRANLILAR ÇOK DAYANIKLI İNSANLARDIR"

İran'a büyük bir hasar verdiklerini iddia eden ABD Başkanı, "İranlılar yetenekli savaşçılardır, çok dayanıklı insanlardır.

Düşman güçlü, ama yaklaşık bir ay öncesine göre o kadar da güçlü değil. Şu an hiç de güçlü değiller." ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR TEKLİF SUNDULAR"

Sürekli uzattığı mühlet hakkında da konuşan ABD Başkanı, şunları kaydetti:

İran için son tarih Salı günü. Önemli bir teklif sundular. Yeterli değil ama çok önemli.



Savaş tek bir şey ile ilgili, İran nükleer silah sahibi olamaz. Eğer teslim olmazlarsa köprüleri ve enerji tesisleri olmayacak.

"ÜLKEMİZ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Konuşmasında Paskalya Bayramı'na atıfta bulunan Trump, "Bugün çok özel bir gün. İsa'yı yücelttiğimiz bir gün. Dini kutladığımız bir gün. Başkan olmak benim için bir onur.

Ülkemiz çok iyi gidiyor. Borsada her rekoru kırdık. Ordumuzda her rekoru kırdık. Peki ya kurtarma operasyonuna ne demeli?" şeklinde konuştu.

"FİRST LADY'MİZ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ"

Trump'ın konuşması sırasında yanında eşi Melanie Trump da yer alırken ilginç açıklamalarına bir yenisini ekleyen ABD Başkanı, "First Lady’miz de buralarda bir yerde. Sanırım bu bizim First Lady'miz. First Lady'miz hakkında ne düşünüyorsunuz?

O bir film yıldızı. Bilmiyorum, ona First Lady mi diyelim yoksa film yıldızı mı?" sözlerini sarf etti.