Diyarbakır'da depremde bir binada 38 kişinin öldü: Müteahhitlere 13'er yıl hapis cezası 6 Şubat depreminde 38 kişinin hayatını kaybettiği Dündar Apartmanı'nın müteahhitlerine, çıkarıldıkları mahkemece 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

DHA

6 Şubat depreminde binlerce can enkaz altında kaldı.

Depremden etkilenen 11 ilden biri de Diyarbakır oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu kentte 1’i boş, 7 bina yıkıldı, 414 kişi hayatını kaybetti, 912 kişi de yaralandı.

Müteahhitler hakim karşısına çıktı

Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde yıkılan, 38 kişinin öldüğü, 37 kişinin de yaralandığı Dündar Apartmanı’nın tutuklu 2 müteahhidi İlhami Dündar ve Sercan Erbey ile tutuksuz yargılanan arsa sahibi Seydo Bozkaya hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada tahliye talebinde bulundular

Duruşmaya tutuklu müteahhitler Dündar ve Erbey, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Bozkaya ise yer almadı.

Sanıklar İlhami Dündar ve Sercan Erbey, sağlık sorunlarının olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.

13 yıl 4'er ay hapis cezasına karar verildi

Avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını ve tahliyeleri yönünde karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Dündar ve Erbey hakkında ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanık arsa sahibi Seydo Bozkaya’nın ise beraatine karar verildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)