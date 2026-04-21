Avrupa Güreş Şampiyonası 2026: Rıza Kayaalp final maçı hangi kanalda, saat kaçta

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda galip gelerek adını finale yazdıran milli sporcu Rıza Kayaalp grekoromen stil 130 kiloda yarıştı.

Tüm gözler 21 Nisan Salı günü oynanacak final maçına çevrildi.

Finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek ile kozlarını paylaşacak olan Rıza Kayaalp maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak merak edildi.

RIZA KAYAALP GÜREŞ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA

Tiran’daki Feti Borova Spor Salonu’nda düzenlenecek olan grekoromen stil 130 kilo final müsabakasının saati netleşti.

Final etabı saat 18.00 itibarıyla başlayacak; Rıza Kayaalp’in şampiyonluk maçının Türkiye saati ile 19:30 ile 20:30 arasında başlaması bekleniyor.

Avrupa Güreş Şampiyonası Rıza Kayaalp final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından izlenebilecek.

