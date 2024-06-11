Diyarbakır'da düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı

İHA
Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar köyünde düzenlenen bir düğün töreninde kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler faciaya neden oldu.
Aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.
Birinin durumu ağır
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Durumu ağır olan biri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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