Diyarbakır'da düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı
İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Beypınar köyünde düzenlenen bir töreninde kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler faciaya neden oldu.

Aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Birinin durumu ağır

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Durumu ağır olan biri Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)