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Diyarbakır'da düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı

Diyarbakır'da düğün kutlaması faciaya dönüştü: 9 yaralı Diyarbakır'da düzenlenen bir düğün töreninde kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı.