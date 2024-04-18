Diyarbakır'da düğüne gitmek üzere çıkan araç şarampole devrildi: 9 yaralı

AA
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Düğüne gidiyorlardı
Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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