Diyarbakır'da düğüne gitmek üzere çıkan araç şarampole devrildi: 9 yaralı
AA

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Ahmet Z. yönetimindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı kırsal Küçükakören Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ve araçta bulunan 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Düğüne gidiyorlardı

Araçtakilerin Hani ilçesinden Dicle ilçesine düğüne gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)