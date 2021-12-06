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    Diyarbakır'da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı

    Ergani ilçesinde yürüme engelli adamın motosikletinin çalınması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.
    • DHA
    • 06.12.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 13:06
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    Diyarbakır'da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı

    Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çakmak satarak geçimini sağlayan yürüme engelli Muhammed Taşpınar'ın (45), evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı.

    Taşpınar'ın ihbarı üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri belirledi.

    Şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan polis, S.K ve Y.Y.'yi yakaladı. Evde bulunan çalıntı motosiklet alınarak Taşpınar'a teslim edildi.

    Diyarbakır da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı #1

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    Taşpınar'a, Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yeni bir motosiklet hediye etmişti.

    Diyarbakır da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı #2

    Diyarbakır da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı #3

    Diyarbakır da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı #4

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