Diyarbakır'da engelli adamın motosikletini çalanlar yakalandı

Ergani ilçesinde yürüme engelli adamın motosikletinin çalınması üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalayarak adliyeye sevk etti.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çakmak satarak geçimini sağlayan yürüme engelli Muhammed Taşpınar'ın (45), evinin önüne park ettiği motosikleti çalındı.

Taşpınar'ın ihbarı üzerine polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin bulunduğu eve operasyon yapan polis, S.K ve Y.Y.'yi yakaladı. Evde bulunan çalıntı motosiklet alınarak Taşpınar'a teslim edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Taşpınar'a, Ergani Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yeni bir motosiklet hediye etmişti.









