Diyarbakır'da engelli satıcının motosikleti çalındı

Sokakta çakmak satan engelli Muhammed Taşpınar'ın motosikleti çalındı. Polis, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde engelli bir kişinin motosikleti çalındı.

Diyarbakır'ın Kemaliye Mahallesi'nde yaşanan olayda doğuştan iki ayağı tutmayan ve sokakta çakmak satarak geçimini sağlayan engelli Muhammed Taşpınar, evinin önünde park ettiği motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

"MOTOR BENİM ELİM AYAĞIMDI"

Taşpınar, sabah motosikletinin yerinde olmadığını görünce şok olduğunu belirterek:

"Engelliyim ve motosikletim bana göre yapılmış. Motor, benim elim ve ayağımdı. Seyyar çakmakçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Şu an motorum çalındı. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl bir vicdanla çaldılar? İçlerinde biraz Allah korkusu varsa motorumu getirsinler, davacı olmayacağım" dedi.

Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.