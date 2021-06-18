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Diyarbakır’da eşini işaret diliyle polise şikayet etti

Diyarbakır’da eşini işaret diliyle polise şikayet etti

İşitme engelli bir baba, çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini karakola giderek işaret diliyle şikayet etti. Çocuklarına şiddet uygulayan kadın, polis tarafından gözaltına alındı.