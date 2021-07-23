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    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti

    Koronavirüs nedeniyle fenalaşan 83 yaşındaki Nafiye Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Hasta yakınları sağlık çalışanlarına ve polis memurlarına saldırdı.
    • İHA
    • 23.07.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 14:20
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    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti

    Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde ikamet eden Nafiye Aydın (83), koronavirüs nedeniyle fenalaştı.

    Aydın’ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aydın’ı ambulansa alarak Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne kaldırdı.

    HASTANE CAMLARI KIRILDI

    Burada tedavi altına alınan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları tepkilerini polis ve sağlık çalışanlarına saldırarak gösterdi.

    Hastanenin camlarını kıran hasta yakınları polis aracına da zarar verdi.

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti ViDEO

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti #1

    4 POLİS MEMURU YARALANDI

    4 Polis memuru çıkan kargaşada yaralandı.

    Olayla bağlantılı olan G.T. ve C.B. isimli şahıslar, olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti #2

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti #3

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti #4

    Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti #5

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