Koronavirüs nedeniyle fenalaşan 83 yaşındaki Nafiye Aydın, hastanede hayatını kaybetti. Hasta yakınları sağlık çalışanlarına ve polis memurlarına saldırdı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde ikamet eden Nafiye Aydın (83), koronavirüs nedeniyle fenalaştı.

Aydın’ın yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aydın’ı ambulansa alarak Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ne kaldırdı.

HASTANE CAMLARI KIRILDI

Burada tedavi altına alınan Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aydın’ın öldüğünü öğrenen hasta yakınları tepkilerini polis ve sağlık çalışanlarına saldırarak gösterdi.

Hastanenin camlarını kıran hasta yakınları polis aracına da zarar verdi.

Diyarbakır’da hasta yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisleri darbetti ViDEO

4 POLİS MEMURU YARALANDI

4 Polis memuru çıkan kargaşada yaralandı.

Olayla bağlantılı olan G.T. ve C.B. isimli şahıslar, olay yerine gelen takviye ekipleri tarafından gözaltına alındı.