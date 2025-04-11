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DHA

Diyarbakır’da akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde, iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Tabanca ve kalaşnikofların kullanıldığı kavgada Ali E., Nebi E., Lokman E., Abdülsamet E. ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı.

YARALI 5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Haydar Dursun ve İlçe Emniyet Müdürü Faruk Bilen, olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.