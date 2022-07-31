Fedakar baba cihaza bağlı yaşayan, gelişimi olmayan ve iki böbreği iflas eden 10 yaşındaki kızına kendi böbreklerini verdi.

Diyarbakır'da yaşayan bir ailenin 4 çocuğundan 3'üncü olan 10 yaşındaki Zeynep Aleyna Sezgin, küçük yaşta sağlık sorunlarıyla savaşıyor.

Baba Yılmaz Sezgin, böbrekleri iflas eden kızı için uygun böbrek için başvuruda bulundu.

Uygun böbrek çıkmayınca kızına böbreğini verdi

Fedakar baba, cihaza bağlı yaşayan ve gelişimi olmayan kızının durumuna uygun böbrek çıkmayınca kendi böbreğini verdi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Organ Nakil Merkezi'nde tedavisi tamamlanan Zeynep, taburcu edildi.

Diyarbakır'da iki böbreği iflas eden kızına böbreğini verdi VİDEO

"Ameliyatımız başarılı geçti"

Genel Cerrah Doç. Dr. Nurettin Ay, hastanın birkaç ay önce çocuk nefrolojisi tarafından kendilerine yönlendirildiğin söyledi. Dr. Ay, “10 yaşında olmasına rağmen kronik böbrek rahatsızlığından dolayı gelişim geriliği vardı. Babası böbreğini vermeyi istedi. Biz de hazırlıklarımızı yaptık. Ece ve Ramazan hocamızla değerlendirip doğru bir alıcı olduğuna engel bir durum teşkil etmedi. Geçen hafta ameliyatını yaptık. Ece hocamızın değerlendirmesiyle bugün taburcu etmeyi planlıyoruz. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Ameliyat sonrası süreç de gayet iyi geçiyor. Normal bir çocuk düzeyinde, bundan sonra gelişiminde ilerleme bekliyoruz” dedi.

"Herhalde her baba yapar"

İHA'nın aktarımına göre; Doktorlar sayesinde kızının kurtulduğunu aktaran baba Sezgin, “Gönüllü olarak böbreğimi verdim. Herhalde her baba yapar. Herkese teşekkür ediyorum. Dört çocuğum var, kızım üçüncüsü. İnsan evladını ayırt etmiyor, hepsi aynı. Şu anda gayet iyi. Allah, herkesten razı olsun” şeklinde konuştu.