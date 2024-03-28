Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri sınıflarını temizledi: 14 kişi zehirlendi Sınıflarını temizlemek için evlerinden getirdikleri temizlik malzemelerini karıştıran öğrenciler, ortaya çıkan gazdan zehirlenirken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Diyarbakır'da korkutan olay...

Sur ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Fehmi Taşkın İlkokulu'nda 6. sınıfta okuyan öğrenciler, izinsiz olarak evlerinden kimyasal temizlik malzemesi getirip, teneffüste sınıflarını temizlemeye başladı.

Nöbetçi öğretmen, durumu fark etmesiyle temizlik malzemelerini toplayıp, durumu idareye bildirdi.

Öğrenciler rahatsızlandı

Birkaç saat sonra öğrencilerin baş ağrısı, öksürük, karın ağrısı ve mide bulantısı gibi şikayetleri idareye bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Öğrenciler tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan 14 öğrenci, tedavi altına alındı.

"Arkadaşlarımdan 14 kişi zehirlendi"

Zehirlenme vakasının olduğu sınıfın öğrencilerinden Seda Nur, “Bugün sınıfımızda bir zehirlenme vakası oldu. Sınıfımızı temizlemek istedik. İki ayrı kimyasal temizlik maddesini karıştırdık. Temizliğimiz bittikten sonra hepimiz dışarı çıktık. Tekrar içeri girdiğimizde kötü bir koku ortaya çıktı. O koku resmen yüzümüze vuruyordu. Arkadaşlarımdan 14 kişi zehirlendi. Bende herhangi bir problem yoktu. Olay yaşandığı esnada sınıfımızda 30’a yakın öğrenci vardı. Az önce zehirlenen arkadaşımı gördüm, durumlarının iyi olduğunu söyledi.” dedi.

"Sınıfı temizledikten sonra 14 öğrenci zehirlendi"

5. sınıf öğrencisi Harun Karaman ise, “6. sınıf öğrencilerinden bazıları kimyasal temizlik malzemelerini karıştırdı. Sınıfı temizledikten sonra 14 öğrenci zehirlendi. Olay yerine gelen 5 ambulans öğrencileri hastaneye kaldırdı.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)