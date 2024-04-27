CHP'den MEB'in açıkladığı yeni müfredat programına tepki

Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı.
Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu.
Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.
Açıklanan müfredatın ardından taslağa CHP'den tepki geldi.
CHP yeni müfredata tepkili
CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Özçağdaş, MEB'in yeni müfredat programına tepkisini "Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir program değil" sözleriyle eleştirdi.
Sözlerine devam eden Özçağdaş daha sonra yeni müfredatın iktidara yakın gruplar dışındaki paydaşlardan görüş alınmayarak hazırlandığını iddia etti.
"Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil"
CHP'li Özçağdaş konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi:
"Tespit edilmesi gereken en temel husus şudur ki: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başlığı altında ülkemize dayatılan bu müfredat, STK kisvesi altında yutturmaya çalışılan tarikat ve cemaatlerin Türkiye hayali olabilir ama "Cumhuriyet sizden 'fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür' nesiller ister." diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş eğitim programı olarak kabul edilemez. Müfredat bu haliyle, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil, dindar ve kindar nesiller yetiştirme hedefinden bir gün bile vazgeçmeyen Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının çağdışı eğitim manifestosudur"
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