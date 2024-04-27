CHP'den MEB'in açıkladığı yeni müfredat programına tepki CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, MEB'in hazırladığı yeni müfredata tepki göstererek, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş eğitim programı olarak kabul edilemez. Müfredat bu haliyle, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil" dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, müfredat çalışmasını tamamladı.

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süresince görüş bildirilebilecek.

Açıklanan müfredatın ardından taslağa CHP'den tepki geldi.

CHP yeni müfredata tepkili

CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özçağdaş, MEB'in yeni müfredat programına tepkisini "Türkiye'nin geleceğine hizmet eden bir program değil" sözleriyle eleştirdi.

Sözlerine devam eden Özçağdaş daha sonra yeni müfredatın iktidara yakın gruplar dışındaki paydaşlardan görüş alınmayarak hazırlandığını iddia etti.

"Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir eğitim programı değil"

CHP'li Özçağdaş konuyla ilgili ayrıca şunları söyledi: