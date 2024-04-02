Diyarbakır'da kadınlar 200 liralık hediye çeki veren AVM'ye akın etti Bayram nedeniyle düzenlenen festivalde alışverişe ilk gelen bin kişiye 200’er liralık hediye çeki verileceğinin sosyal medya üzerinden duyurulmasının üzerine AVM’de yoğunluk oluştu.

DHA

Diyarbakır'da bir firmanın düzenlediği festival yoğun ilgi gördü.

Bayrama özel düzenlenen festivalde alışveriş merkezine gelen ilk bin kişiye, kadın giyim ağırlıklı stantlarda kullanılmak üzere 200’er liralık hediye çeki verileceği açıklandı.

Kadınlar, sabah erken saatlerde alışveriş merkezi önünde kuyruk oluşturdu.

Çekini alan alışverişe başladı

Alışveriş merkezi, izdihamın önüne geçmek için 10’ar kişilik gruplarla gelenleri içeri almaya başladı.

Hediye çeklerini alanlar, indirimden yararlanmak için geçerli olduğu stantlara akın etti.

"Kimseyi kıramadık hepsine verdik"

Firma sahibi, ilgiden dolayı 1500’den fazla hediye çeki dağıttıklarını belirterek, “İnanılmaz, müthiş bir ilgi var. Her gün izdihamla geçiyor festival. Müthiş bir yoğunluk, müthiş bir ilgi var. Bin dedik, 1500’den fazla kadına verdik. Sabah 10’da Ramazan günü hepsi geldi, kapıda kuyruk var. Kimseyi kıramadık hepsine verdik. Onlar da burada stantlarda kullanıyorlar.” diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)