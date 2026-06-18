En düşük emekli maaşı zam senaryoları

Şu ana kadar açıklanan verilerden ve bugüne kadar olan uygulamalara dayanarak düşük emekli maaşı zam senaryoları oluşturduk.

En düşük emekli maaşı alan milyonlarca kişi bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyonunu açıkladıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 5 ayda enflasyon farkı olarak yüzde 16,61 artış yansıması netleşti.

Bu oran, en düşük 20 bin lira olan maaşın 23 bin 233 liraya çıkması anlamına geliyor.

BİRİNCİ SENARYO: YÜZDE 18 ARTIŞLA 23 BİN 600 LİRA

Temmuz başında açıklanacak haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık enflasyon farkının yüzde 18'e yaklaşması bekleniyor.

Bu oran, en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde maaşın 3 bin 600 lira artışla 23 bin 600 liraya çıkması anlamına geliyor.

İKİNCİ SENARYO: YÜZDE 20 ARTIŞLA 24 BİN LİRA

6 aylık enflasyon oranı yüzde 20 olursa en düşük emekli maaşının 4 bin lira artarak 24 bin liraya yükselebilir.

ÜCÜNCÜ SENARYO: YÜZDE 25 ARTIŞLA 25 BİN LİRA

6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış ile oran yüzde 25 olursa en düşük emekli maaşının 5 bin lira artarak 25 bin liraya çıkabilir.

KÖK MAAŞI

Kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalanların da zamdan yararlanabilmesi için en düşük emekli aylığına ilişkin yasal düzenleme yapılması gerekecek

Kök maaşı 20 bin liradan düşük olanların maaşlarını artırmak için kanun teklifinin TBMM Komisyonu'nda görüşülmesi, sonra Meclis Genel Kurulu'na getirilip onaylanması ve nihayetinde Cumhurbaşkanı imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanması gerekecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN 5 AYLIK ZAMMI

Memur ve memur emeklileri de 5 aylık enflasyon farkı ve Toplu Sözleşme'den gelen haklarıyla birlikte şimdiden yüzde 12,41 artış almaya hak kazandı.

Buna göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun ilk yarıdaki yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Açıklanan mayıs enflasyonu ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 12,41 zam alacak.

Buna göre en düşük memur emeklisi maaşı da 27 bin 772 liradan, 3 bin 446,50 lira zamla birlikte 31 bin 218,50 liraya yükselecek.

Ayrıca en düşük memur maaşı, 61 bin 890 liradan, 7 bin 680 lira zam ile 69 bin 570,54 liraya çıkacak.

Haziran enflasyonu, yine memur ve memur emeklilerinin maaş zammında son sözü söyleyecek.



