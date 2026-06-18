Vedat Muriqi, Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe Kulübü, hareketli bir gün yaşıyor.

Sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ı getirdiğini duyurmuştu.

Fenerbahçe, teknik direktörün belli olmasının ardından ilk transferini de açıkladı.

İLK TRANSFER VEDAT

Fenerbahçe, uzun süredir gündemde yer alan golcü futbolcu Vedat Muriqi'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, eski futbolcusu Vedat'ın bu akşam saat 21.00'de İstanbul'a geleceğini duyurdu.

"BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEKTİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Transfer Bilgilendirmesi



Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir.



Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BU SEZON NE YAPTI?

4.5 milyon euro piyasa değeri bulunan başarılı futbolcu, bu sezon Mallorca formasıyla çıktığı 37 maçta 23 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Vedat, bu başarılı performansıyla LaLiga'da gol krallık yarışında Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe'nin ardından 2. sırada yer almıştı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

Golcü isim, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe formasını 36 kez giymişti.

32 yaşındaki Vedat, sarı-lacivertlilerde 17 gol ve 7 asistle mücadele etti.

Fenerbahçe, Vedat'ı Rizespor'dan 5.6 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı futbolcunun Lazio'ya satışından ise 21 milyon euro bonservis elde etmişti.