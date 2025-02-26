Diyarbakır'da kazaya karışan otomobil takla attı: 4 yaralı

DHA
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde Şeyhmus Ç. (35) yönetimindeki otomobil, önünde ilerleyen bir araca çarptıktan sonra refüje çıkıp takla attı.
Kazada otomobildeki 4 kişi yaralanırken diğer araçta ise hasar oluştu.
İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralılardan sürücü Şeyhmus Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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