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    Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi

    Kiraladığı otomobille kazaya karışan şahıs, firma yetkililerinin saldırısına uğradı.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:22
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    Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı araç ile kaza yapan bir şahsın, firma yetkililerince hasarın karşılanması istendi.

    Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

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    Tartışmanın alevlenmesiyle firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan şahsı darbetti. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrıldı.

    Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi VİDEO

    Diyarbakır da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi #1

    Diyarbakır da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi #2

    Diyarbakır da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi #3

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