Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi

Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi

Kiraladığı otomobille kazaya karışan şahıs, firma yetkililerinin saldırısına uğradı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı araç ile kaza yapan bir şahsın, firma yetkililerince hasarın karşılanması istendi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

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Tartışmanın alevlenmesiyle firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan şahsı darbetti. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi VİDEO