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- Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi
Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi
Kiraladığı otomobille kazaya karışan şahıs, firma yetkililerinin saldırısına uğradı.
- DHA
- 12.06.2021 - 16:00
- Güncelleme : 12.06.2021 - 16:22
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi'nde kiraladığı araç ile kaza yapan bir şahsın, firma yetkililerince hasarın karşılanması istendi.
Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.
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Tartışmanın alevlenmesiyle firma çalışanı 4 kişi, kaza yapan şahsı darbetti. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle son bulurken, firma çalışanları otomobile binip bölgeden ayrıldı.
Yaşanan o anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Diyarbakır'da kiralık araçla kaza yaptı; darbedildi VİDEO