Diyarbakır'da komşuların güvercin kavgası: 3 yaralı Komşu esnaf iki grup arasında güvercin nedeniyle çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

DHA

Bu akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Caddesi’nde, isimleri henüz öğrenilemeyen komşu iki esnaf arasında iddiaya göre güvercin nedeniyle tartışma yaşandı.

Silahlar çekildi: 3 kişi yaralandı

Tarafların sözlü olarak sürdürdüğü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis, çok sayıda kovan boş buldu.

Polis, görgü tanıklarının bilgisine başvururken güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Olayla ilgili olarak polisin şüphelileri yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)