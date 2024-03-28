Diyarbakır'da mendil almayan genç kızı tekme tokat dövdüler Sokakta kağıt mendil satan bir grup gencin, mendil almak istemeyen kızı tekme tokat dövdükleri anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Diyarbakır'da, iki kız grubu arasında gergin anlar yaşandı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinden bir arkadaşıyla çıkan genç kızın yanına gelen kız çocukları, ellerindeki kağıt mendili satmak istedi.

Tekme ve yumruklarla saldırdılar

Ancak kızların tüm ısrarına rağmen genç kız, mendil almayı reddetti. Bu sırada iki grup arasında tartışma çıktı.

Kız çocuklarından biri, genç kızın saçını çekerek yere düşürdü. Grup, yerdeki genç kızı tekmeleyerek darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan genç kız, arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

O anlar kamerada

Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)