DHA
Diyarbakır'da, iki kız grubu arasında gergin anlar yaşandı.
Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki alışveriş merkezinden bir arkadaşıyla çıkan genç kızın yanına gelen kız çocukları, ellerindeki kağıt mendili satmak istedi.
Tekme ve yumruklarla saldırdılar
Ancak kızların tüm ısrarına rağmen genç kız, mendil almayı reddetti. Bu sırada iki grup arasında tartışma çıktı.
Kız çocuklarından biri, genç kızın saçını çekerek yere düşürdü. Grup, yerdeki genç kızı tekmeleyerek darbetti.
Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan genç kız, arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.
O anlar kamerada
Yaşanan kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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