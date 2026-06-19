Adalar ve Silifke belediyelerine operasyon: Belediye Başkanları da gözaltında

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Son olarak Adalar Belediyesi ve Mersin'in Silifke İlçe Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi.

ADALAR BELEDİYESİ'NE 'RÜŞVET' OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsünde bulunan Adalar bölgesinde usulsüz ruhsat işlemleri gerçekleştirdikleri ve rüşvet karşılığında kaçak yapılaşmaya göz yumdukları iddiaları üzerine çalışma başlatıldı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, şüpheliler hakkında 'rüşvet', 'irtikap', 'resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu'na muhalefet' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

TEKNİK VE MALİ TAKİP YAPILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği, şüpheliler hakkında teknik takip yapılarak MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık beyanlarının alındığı belirtildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda tarihi eser niteliğindeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı tadilat ve inşai faaliyetlere 'basit onarım' adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere para karşılığı ruhsat düzenlendiği veya göz yumulduğu tespit edildi.

'CEZA KESİP SİSTEME DAHİL ETTİLER' İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, ruhsatsız işletmelere ve kaçak yapılara yüksek miktarda para cezası kesilerek işletme sahiplerinin sisteme dahil edildiği, daha sonra cezanın düşürülmesi karşılığında rüşvet pazarlığı yapıldığı öne sürüldü.

Rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak indirildiği ve bu yolla haksız menfaat sağlandığı belirtildi.

47 ŞÜPHELİNİN SUÇA KARIŞTIĞI BELİRLENDİ

Ayrıca belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin, belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, ruhsat işlemlerinin bu kişiler aracılığıyla hızlandırıldığı ve usulsüz ruhsat verilmesinin sağlandığı iddia edildi.

Soruşturmada şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylem kapsamında 47 şüphelinin suça karıştığı belirtildi.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen deliller doğrultusunda, bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 4 ilde toplam 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

SİLİFKE BELEDİYESİ'NE DE OPERASYON DÜZENLENDİ

Öte yandan Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, CHP'li Silifke Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri, belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı.

Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde birçok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı.

Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.