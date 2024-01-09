Diyarbakır'da muavinini ezen otobüs şoförü: 'Eşyaların üzerinden geçtim diye düşündüm' Tartıştığı muavini otobüsle ezerek ölümüne neden olan otobüs şoförünün mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Sürücü, "Yolcuların eşyalarının üzerinden geçmişim diye düşündüm. Bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi.

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DHA

Diyarbakır'da geçtiğimiz ay korkunç bir cinayet işlendi.

Sabah saatlerinde, Ergani Otogarı’nda mola veren şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce, muavini Abbas İşler'i ezerek ölümüne neden oldu.

İnce, Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Ardından işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Hakkımda ileri geri konuştular"

Sebahattin İnce’nin mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı.

İfadesinde, Malatya’da tesislerde mola verdikleri sırada Abbas İşler’in diğer yedek şoförle kendisi hakkında ileri geri konuştuğunu fark ettiğini öne sürdü.

"Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü"

İnce'nin ifadesi şöyle:

“Abbas İşler, benimle ilgili olarak ‘Masaya kadın getirmiş ben böyle yapmazdım’ deyince bir an sinirlenip tepki gösterdim. Abbas ile ağız münakaşasına girdik. Tesis personeli araya girdi. Abbas diklenince ben de kendisine cam bardağı attım. Sonrasında Diyarbakır'a doğru yola çıktık. Ergani ilçesine geldiğimizde yolcumuzu terminalden indirmek için durduğumda kalabalık bir grubu dışarıda görünce kapıyı açmadım. Aracın asıl yetkilisi olan diğer şoför, aracın kapısını açmamı söyledi. Dışarıda bekleyen kişiler beni araçtan alarak dışarı çıkardılar. Kalabalık bir grup beni dışarıda dövdü, onlar beni dövünce ben de kendimi arabanın içine attım.

"Eşyaların üzerinden geçtim diye düşündüm"

Aracın kapıları sensörlü olduğu için kapanmıyordu. Ben de bu şahısların elinden kaçmak için aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmak istedim. Arkamdan gelen kişileri ben görmedim. Araca bindiğimde bir ses geliyordu ama kimsenin arabanın camına vurduğunu görmedim. Panik halinde aracı çalıştırıp hareket ettiğim için Abbas'ı fark etmeyerek araçla üzerinden geçmişim. Daha sonra olayı öğrendim. Aracın etrafında yolcuların eşyaları olduğu için de üzerinden geçmişsem de bu eşyaların üzerinden geçmişim diye düşündüm. Bu nedenle serbest bırakılmayı talep ediyorum.”

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)