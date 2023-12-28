Diyarbakır'da muavinini ezerek öldüren otobüs şoförü tutuklandı Yolcu otobüsü şoförü tartıştığı muavini otobüsle ezerek ölümüne neden oldu. Araçtaki vatandaşlarla kaçmaya çalışırken yakalanan sürücü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Diyarbakır'da dün cinayet işlendi.

Dün sabah saatlerinde, Ergani Otogarı’nda mola veren şehirler arası yolcu otobüsünün şoförü Sebahattin İnce ile muavini Abbas İşler arasında tartışma çıktı.

Olay kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü.

Akrabalarını çağırdı

Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, İşler, Ergani’deki akrabalarını otogara çağırdı.

Bunun üzerine Sebahattin İnce, içinde yolcu bulunan otobüsü hareket ettirdi. Otobüsün hareket ettiğini gören İşler, önüne geçerek durdurmaya çalıştı.

Otobüsle üzerinden geçti

Bu sırada İşler otobüsün altında kaldı. İnce, İşler’in üzerinden otobüsle geçip yoluna devam etti.

Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaçarken yakalandı

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Abbas İşler’in, hayatını kaybettiğini belirledi.

Şoför Sebahattin İnce de Ergani çıkışında uygulama noktasında polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Tutuklandı

İşler’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Ergani’de toprağa verildi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yolcuyu masaya davet edince olay çıktı

Olaya ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre, mola verdikleri Malatya’da yemek yerken Sebahattin İnce, bir yolcuyu masalarına davet etti.

Bu nedenle İnce ile İşler arasında tartışma yaşandı. Otobüse bindikten sonra da şoför İnce’nin, yolcunun hostes koltuğunda oturmasını istediği, İşler’in ise buna karşı çıktığı ifade edildi.

Ergani Otogarı’na geldiklerinde ise Abbas İşler'in akrabalarını çağırdığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)