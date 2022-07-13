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    Diyarbakır'da, okuldan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    Anadolu lisesine girip 150 bin TL’lik elektronik eşya çalan 1’i çocuk 4 şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 1’i, adli kontrolle serbest bırakılırken, 3’ü tutuklandı.
    • 13.07.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 17:13
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    Diyarbakır'da, okuldan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı

    Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde gece saatlerinde, Ulutürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde giren E.T.(15) İ.A.(22),Ö.P.(23) ve E.Ö.(23) isimli şüpheliler, değer 150 bin TL olan elektronik eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

    Sabah saatlerinde okula gelerek durumu fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    DHA’nın haberine göre; okula gelen ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışması ve çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı.

    Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

    3 şüpheli tutuklandı

    Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle evlerde yapılan aramalarda ekipler, bazı elektronik malzemeleri ele geçirdi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., İ.A. ve Ö.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Diyarbakır'da, okuldan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı VİDEO

    Diyarbakır da, okuldan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #1

    Diyarbakır da, okuldan hırsızlık yapan şahıslar yakalandı #2


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