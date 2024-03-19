Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı Diyarbakır-Bingöl kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

İHA

Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzeri Çaytepe köyünde F.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Araç içerisindeki sürücü F.B. ile birlikte araç içinde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı.

Ekipler sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.

Hayati tehlikesi var

Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İnceleme sürüyor

Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)