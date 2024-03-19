Diyarbakır’da otomobil şarampole yuvarlandı: 1’i ağır 3 yaralı

İHA
Diyarbakır-Bingöl kara yolu üzeri Çaytepe köyünde F.B. idaresindeki otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Araç içerisindeki sürücü F.B. ile birlikte araç içinde bulunan G.B. ve A.B. yaralandı.
Ekipler sevk edildi
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırdı.
Hayati tehlikesi var
Yaralılardan A.B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
İnceleme sürüyor
Polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma ise devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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