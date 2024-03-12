Diyarbakır'da otostop çektiği tır kaza yaptı: Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazası can aldı...
Sabah saatlerinde Diyarbakır-Siverek kara yolu 60. kilometresinde Diyarbakır istikametinden Şanlıurfa istikametine giden palet yüklü tır, arıza yapan yol kenarındaki plakası öğrenilemeyen parke taşı yüklü tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmı parçalandı.
Hayatını kaybetti
Kazada tır içerisindeki otostop çektiği öğrenilen şahıs hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüyü çevredeki hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, otostop çeken şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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