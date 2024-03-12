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Diyarbakır'da otostop çektiği tır kaza yaptı: Hayatını kaybetti

Diyarbakır'da otostop çektiği tır kaza yaptı: Hayatını kaybetti Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki parke yüklü araca çarpan tır şoförü yaralanırken, otostop çektiği öğrenilen bir vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.