Mardin'de küçük çocuk komşusunun saldığı köpeğin saldırısına uğradığı Sokakta oynadığı sırada komşusunun köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk başından ve kolundan yaralanırken, yaralının babası komşularından şikayetçi olarak yetkililere gereğinin yapılması konusunda çağrıda bulundu.

DHA

Köpek saldırısının adresi bu kez Mardin oldu.

Artuklu ilçesinde 30 Nisan’da M.A.'nın dışarı saldığı köpeği, sokakta oynayan Bilal Çağlar'a saldırdı.

Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

Başından ve kolundan yaralanan Çağlar, çevredekiler tarafından köpek uzaklaştırılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çağlar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aile şikayetçi oldu

Hastanede tedavisi devam eden ve kuduz aşısı da yapılan Çağlar’ın babası Hakim Çağlar, komşuları M.A.’dan şikayetçi oldu.

"Yetkililerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum"

Oğlunun dışarıda oyun oynarken komşularının vurdumduymazlığı yüzünden dışarı salınan köpeğin saldırısına uğradığını belirterek, "Bu işin peşine bırakmayacağım. Komşumun yaptığı şey vurdumduymazlık. Oğlum ölümden döndü. Çok korkmuştu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar oğlumu kurtarmasa belki de hayatını kaybedecekti. Şu an hastanede tedavisi sürüyor, hayati riski de devam ediyor. Bu başkasının evladı da olabilirdi, bu kendini bilmez insanların, köpeklerini sokağa saldıkları zaman dikkatli olmaları gerekiyor. Yetkililerin bu tür sokak köpekleriyle ilgili gerekli hassasiyeti göstermesini istiyorum.” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)