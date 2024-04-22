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Diyarbakır'da sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü

Diyarbakır'da sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü Bağlar ilçesinde sigara içmek için çıktığı pencereden dengesini kaybederek düşen 34 yaşındaki Yusuf Gümüş hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.