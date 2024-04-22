Diyarbakır'da sigara içmek için çıktığı pencereden düşüp öldü
DHA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi'nde 8 katlı binanın 7'nci katında oturan Yusuf Gümüş, sigara içmek için pencereye çıktı.

Bu sırada dengesini kaybeden Gümüş, beton zemine düştü.

Ekipler sevk edildi

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gümüş, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Evli ve 2 çocuk Gümüş burada yapılan tüm kurtarılamadı.

Soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)