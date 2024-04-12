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Diyarbakır'da silahlı kahvehane baskınında şaşırtan rahatlık

Diyarbakır'da silahlı kahvehane baskınında şaşırtan rahatlık Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde kar maskeli 2 kişinin tabanca ile kahvehaneye baskın yaptığı sırada müşterilerden biri, istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarı da içmesi güvenlik kamerasına yansıdı.