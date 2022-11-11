Diyarbakır'da, sokak köpeğinin saldırdığı gence kuduz aşısı yapıldı

Daha önceden pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayan K.Ö., sokak köpeğinin saldırısına uğradı. K.Ö.’ye kuduz aşısı yapılırken, onu kurtarmaya çalışan Y.F.’nin kolu alçıya alındı.

Diyarbakır’da, başıboş sokak köpekleri saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi’nde, sabah saatlerinde, daha önce pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğrayıp hafif sıyrıklarla kurtulan K.Ö. (28) isimli şahıs, bu kez de beslemek istediği bir sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

K.Ö.’nün yardım çığlıklarını duyan Y.F. (28) yardıma koştu.

Yardım etmek isterken kolu kırıldı

DHA’nın haberine göre; K.Ö.’yü köpekten kurtarmaya çalışan Y.F.'nin kolu kırıldı.

Saldırıdan kendi çabasıyla kurtulan K.Ö., köpeği bağlayıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kuduz aşısı yapıldı

Ambulansla hastaneye kaldırılan K.Ö.'ye kuduz aşısı yapıldı.

Y.F.'nin ise kolu alçıya alındı.

İki arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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