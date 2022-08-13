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    Diyarbakır'da tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı

    Evde tartıştığı eşi M.A.'yı 12 yerinden bıçaklanarak ağır yaralayan H.A., gözaltına alındı. Yaralı kadının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
    • 13.08.2022 - 03:11
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    Diyarbakır'da tartıştığı eşini 12 yerinden bıçakladı

    Türkiye'de son bulmayan kadına şiddet olayına bir yenisi daha eklendi.

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde 64 yaşındaki M.A. ile 63 yaşındaki eşi H.A. arasında, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Karısını 12 yerinden bıçakladı

    Tartışmanın büyümesiyle H.A., mutfaktan aldığı bıçakla eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

    M.A. kanlar içerisinde kalırken sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Şüpheli yakalanırken kadının durumu kritik

    Aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. H.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, H.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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