Diyarbakır'da yakınlarının tutuklandığını öğrenen aile fertleri adliye tellerini tekmeledi Diyarbakır'da adli suçtan tutuklanan şüphelinin yakınlarının adliye tellerine tekmeli tepkisi kameraya yansıdı.

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DHA

Diyarbakır'da düzenlenen polis operasyonunda adli suçtan gözaltına alınan bir şüpheli, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli mahkemece tutuklandı.

Telleri tekmelediler

Adliyenin çıkış kapısının olduğu yerde bekleyen kadınların ve çocukların da olduğu şüphelinin 8 yakınından biri tutuklunun araca bindirilmesi üzerine bayılırken biri çocuk 2 kişi de sinir krizi geçirerek adliyeye ait tellere tekme attı.

Kameralara yansıyan görüntülerin ardından polislerin bölgeye gelmesi üzerine grup dağıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)