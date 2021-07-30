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    Diyarbakır'da yol ortasında bıçaklandı

    Büfeden dondurma alıp külahını yere atan kişinin yoldan geçen biri tarafından bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 30.07.2021 - 11:50
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    Diyarbakır'da yol ortasında bıçaklandı

    Diyabakır'ın Kayapınar ilçesinde büfeden aldığı dondurmanın külahını yere atan ve ismi öğrenilemeyen kişi, bu sırada yoldan geçen ve yanına gelen kimliği belirsiz kişiyle tartıştı.

    Bu sırada bıçağını çıkaran saldırgan, külahı yere atan kişiyi bacağından yaraladı.

    Saldırgan, olay yerinden kaçarken, yaralı da ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

    SALDIRI ANLARI KAMERADA

    Polis ekiplerince bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Bıçaklı saldırı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

     


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