Diyarbakır'da yolcunun midesinden eroin çıktı Diyarbakır'da otobüste inen şahsın şüpheli hareketlerini fark eden polis ekipleri, uyuşturucu satıcısını yakaladı.

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan çalışmalarda, bir seyahat firmasına ait otobüsten inen ve durumundan şüphelenilen şahsın kaba üst araması yapıldı.

Şüpheli hareketleri ele verdi

Aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmazken, şüphelinin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermesi üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden detaylı arama yapıldı.

Doktor muayenesi ve çekilen film sonucunda şüphelinin sindirim sisteminde 800 gram eroin maddesi ele tespit edildi.

Tutuklandı

Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (TCK-188)" suçundan işlem yapılan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.