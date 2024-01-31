Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü Diyarbakır'da Ulu Camii’de İslam'ı vatandaşlara anlatarak sembol isim haline gelen Ramazan Pişkin'in kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

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Diyarbakır’da halk arasında “Filozof Ramazan” diye bilinen Ramazan Pişkin, çocukluğundan beri İslam’ı araştırıp, dini kitaplar okuyordu.

Çevresinden 'deli' damgası yiyen Filozof Ramazan, hiç kimseyi umursamadan araştırmalarına yıllar boyunca devam etti.

İslam'a dair anlattıklarıyla sembol isim oldu

Küçük yaşlardan itibaren araştırıp öğrendiği bilgileri Ulu Cami’de vatandaşlara anlatmaya başlayan Filozof Ramazan, adeta Diyarbakır'ın sembol isimlerinden biri haline geldi.

Sosyal medyada anlattıklarıyla tıklanma rekorları kıran Filozof Ramazan ile ilgili üzen bir gelişme yaşandı.

Sevenlerini üzen haber: Ramazan Hoca hayatını kaybetti

Ensonhaber'in ulaştığı bilgiye göre; Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Hoca'nın, kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.

Olaya ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Hoca'nın vefat haberi, sevenlerini hüzne boğdu.