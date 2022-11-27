5.9 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar alan ve acil yıkım gerektiren binalar için iş makineleri harekete geçti.

Düzce 23 Kasım gecesi 5.9 şiddetindeki depremle sarsıldı.

Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından büyük korku yaşaya vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

Devletin tüm imkanları depremzedeler için seferber edildi ve bölgede sıcak yemek, battaniye dağıtımı yapılarak çadırlar kuruldu.

Hasar başvuruları yapıldı

Öte yandan hasar tespit çalışmaları da hız kazandı.

Aynı zamanda AFAD koordinesinde kurulan çadırda, binaları ağır hasar alan vatandaşlar form doldurarak başvuruda bulundu.

İlk yıkım gerçekleştirildi

Bölgede hayat normale dönerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı ekipler acil yıkım gerektiren binaların yıkımına başladı.

İlk olarak daha önce belediye ekipleri tarafından boşaltılan binaya iş makinesi ile giren ekipler, deprem sonrası kent merkezindeki ilk yıkımı da gerçekleştirdi.

Düzce'de ağır hasarlı binalar yıkılmaya başladı VİDEO

Önlemler alındı

Yıkım sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

AA'nın aktarımına göre; ilk yıkımın yapıldığı Düzce kent merkezinde, acil yıkım kararı verilen binaların yıkımı en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

Yıkım çalışmalarını yakından inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afetin yaşandığı ilk günden itibaren olay yerindeki hasar tespit çalışmalarını yakından inceledi.

Bugün de Gölyaka'da ağır hasar gören 4 katlı apartmanın yıkım çalışmasına katıldı.

Kurum, evi ağır hasar gören ve konteyner yardımında bulunulan 87 yaşındaki Zülfiye Yıldırım'la sohbet ederek gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya da devam edeceğini bildirdi.

Aileleri ziyaret etti

Daha sonra bura inceleme yapan Bakan Kurum, bina karşısında çadırlarda kalan aileleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti, çocuklara çeşitli oyuncak hediyeler verdi.

Mobil Koordinasyon Merkezi'ne de uğrayan Bakan Kurum, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.