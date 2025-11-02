Düzce'de aynı noktada yarım saat arayla iki kamyon yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Düzce'nin Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, OSB içerisinde seyir halinde olan 81 ER 299 plakalı Desoto marka kamyonun kupasında aniden yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Alev topuna dönen araç için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyonun kupasındaki yangın söndürüldü.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ YANGIN

Bu olayın ardından yarım saat sonra aynı bölgede, bu kez 81 FM 854 plakalı kamyonun kupa kısmında yangın çıktı.

Bölgede beton çalışması yapan mikser sürücüleri, alevlerin bir anda yükseldiğini görünce aracın yanına gelerek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların da müdahalede bulunduğu yangın büyümeden söndürüldü.

Her iki kamyon da kullanılamaz hale gelirken, yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.