Düzce'de dereye uçmaktan son anda kurtulan otomobildeki 4 kişi yaralandı

İHA
Düzce merkeze bağlı Güldere köyünden Beçi Yörükler köyü istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki otomobil, sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.
Önce ağaçlara ardından da su kanalına çarpan araç, dere kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.
4 yaralı
Kazada sürücü M.Ç. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış