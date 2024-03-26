Düzce'de dereye uçmaktan son anda kurtulan otomobildeki 4 kişi yaralandı Düzce'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Düzce merkeze bağlı Güldere köyünden Beçi Yörükler köyü istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki otomobil, sağanak sebebiyle kayganlaşan yolda savrulmaya başladı.

Önce ağaçlara ardından da su kanalına çarpan araç, dere kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

4 yaralı

Kazada sürücü M.Ç. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)