İHA
Bayram tatilinin bitmesiyle memleketlerinden dönüşe geçen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.
Yoğunluk sebebi ile emniyet şeridine girip yoğunluktan kaçan sürücüler Düzce'de trafik ekiplerine takıldı.
10 milyon 799 bin 880 lira ceza
2'şer saat ara ile toplamda 6 saatlik yapılan emniyet şeridi ihlali denetimlerinde bin 677 araca toplam 10 milyon 799 bin 880 lira ceza kesildi.
Emniyet şeridi kullanımının azaltılması için ekipler tüm kavşaklarda yoğun denetimlerini sürdürdü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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