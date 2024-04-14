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Düzce'de emniyet şeridini kullananlara 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı

Düzce'de emniyet şeridini kullananlara 10 milyon 799 bin lira ceza yazıldı Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun emniyet şeridini kullanan bin 677 araç sürücüsüne 10 milyon 799 bin 880 lira ceza uygulandı.