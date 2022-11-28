Depremin ardından ağır hasarlı binalardan 5'inin yıkım işlemleri tamamlandı.

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılıyor.

Depremin ardından yaraların sarılmaya devam ettiği Düzce’de hasarlı binalar yıkılıyor.

İHA'nın haberine göre şehir merkezi, Gölyaka, Cumayeri ve Çilimli’de belirlenen hasarlı yapılar ekipler tarafından yıkıldı.

5 bina daha yıkıldı

Acil yıkılması için planlanan diğer yapılar için ekipler tahliye çalışmalarını bir yandan sürdürüyor.

İl genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinden alınan bilgilere göre 5 binanın yıkımının tamamlandığı öğrenildi.

Düzce'de hasarlı binaların yıkımı sürüyor VİDEO







