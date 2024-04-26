O Türk yapımları ortalığı kasıp kavurdu! İşte, en çok izlenenler listesindeki Türk yapımları… Dijital yayın platformu olan Netflix Türkiye’de bu hafta içinde en çok izlenen yapımlarının yer aldığı listeyi güncelledi. Türk yapımı olan o dizi ve filmler yabancıları solladı. İşte, en çok izlenen Türk yapımları…

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ABD merkezli bir dijital yayın platformu olan Netflix bu haftanın en çok izlenen yapımlarına dair verilerini paylaştı. Söz konusunu verilerde yer alan Türk yapımları dikkatleri üzerinde çekti.

Ülkemizde de birçok kişinin sıkça kullandığı dijital yayın platformu her ülkeden birçok yapımın yer aldığı farklı türde dizi ve filmleri içeriyor.

İzlenecek birçok farklı dizi ve filmin bulunduğu platform düzenli olarak haftanın en çok izlenen yapımlarını paylaştığı listeyi güncelliyor.

Yeni güncellen listede Türkiye’de en çok izlenen yapımlar belli oldu. Türk yapımı olan o dizi ve filmler izlenme rekorları kırarak listeye isimlerini yazdırmayı başardı.

İşte, en çok izlenen Türk yapımları…

En çok izlenen filmler arasına Hep Yek: Düğün 5. sıradan dahil olurken Her Şey Aşk İçin 2. Sırada ismini yazdırarak birçok yabancı yapımı gerisinde bırakmayı başardı.

En çok izlenen dizilere bakıldığında ise 5. sırada yer alan Kuvvetli Bir Alkış adlı Türk yapımı, dizi kategorisinde birçok diziyi geride bırakarak en çok izlenenlere adını yazdırdı.