Düzce'de kardan gelin ile damat yapıp altın taktılar

İHA
Düzce’de ilginç kar manzaraları ortaya çıkmaya devam ediyor.
Karla çeşitli oyunlar oynayanlar çıtayı biraz daha yukarı çıkarttı.
Şehir merkezinde esnaf kar düğünü hazırlıkları yaparak kardan gelin ve damat yaptı.
Düğün için müzikler açılırken, geline altın bile takanlar oldu.
MÜZİK AÇILDI: ALTIN TAKANLAR BİLE OLDU
Hem vatandaşlar hem de esnaf gönüllerince eğlendi.
Bir başka tarafta müşteri bulamayan döner ustası ise kardan döner yaparak eğlenceli anlar ortaya çıkarttı.
Kardan döneri kesip ekmek arasına konulmasını isteyen ustanın neşeli anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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