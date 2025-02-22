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Düzce'de kardan gelin ile damat yapıp altın taktılar

Düzce'de kardan gelin ile damat yapıp altın taktılar Düzce’de etkili olan kar ile birlikte vatandaşlar ilginç görseller çıkartmaya devam ediyor. Kardan gelin ve damat yapılırken, geline altın bile takıldı. Bir tarafta ise kardan döner yapıldı.