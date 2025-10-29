Düzce'de köpeklerden kaçan kedi direkte mahsur kaldı

- Düzce'de köpeklerden kaçan bir kedi, telefon direğine tırmanarak mahsur kaldı.
- İlgili birimlere bildirilen durum üzerine, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kepçeli bir kurtarma operasyonu düzenledi.
- Kepçedeki bir personel, kediyi güvenli şekilde aşağı indirdi.
Düzce'nin Karaca Mahallesi'nde ilginç bir kurtama operasyonu kaydedildi.
Sokak köpeklerinden kaçan bir kedi, tırmandığı telefon direğinden inemedi.
Kedinin direkte mahsur kaldığını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu ilgili birimlere bildirdi.
KEDİYİ KURTARMA OPERASYONU
Bu esnada bölgede yol onarım çalışması yürüten Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Ekipler, kepçeyi direğe yaklaştırdı ancak kedinin aşağı inmemesi üzerine bir personel kepçenin kovasına binerek direğe ulaştı.
O ANLAR KAMERADA
Personel, kediyi bulunduğu yerden alarak güvenli bir şekilde sokağa indirdi.
Çocukların alkışlarla destek verdiği kurtarma operasyonu, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean