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- Düzce'de oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattan düşüp öldü
Düzce'de oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattan düşüp öldü
Konuralp Mahallesi'nde yaşayan oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattaki bina penceresinden aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
- DHA
- 09.12.2021 - 14:39
- Güncelleme : 09.12.2021 - 15:24
Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde Fatma Karacaoğlu (55), Tıp Fakültesi öğrencisi olan oğlunun evine geldi.
PENCEREDEN DÜŞTÜ
Oğlunun oturduğu 7 katlı apartmanın 6. katına çıkan Karacaoğlu, evin penceresinden demir korkuluklara çarparak aşağıya düştü.
Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karacaoğlu'nu ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Fatma Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.