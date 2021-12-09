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    Düzce'de oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattan düşüp öldü

    Konuralp Mahallesi'nde yaşayan oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattaki bina penceresinden aşağıya düştü. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 09.12.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:24
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    Düzce'de oğlunun evine gelen kadın, 6'ncı kattan düşüp öldü

    Düzce'nin Konuralp Mahallesi'nde Fatma Karacaoğlu (55), Tıp Fakültesi öğrencisi olan oğlunun evine geldi.

    PENCEREDEN DÜŞTÜ

    Oğlunun oturduğu 7 katlı apartmanın 6. katına çıkan Karacaoğlu, evin penceresinden demir korkuluklara çarparak aşağıya düştü.

    Mahallelinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Karacaoğlu'nu ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

    Düzce de oğlunun evine gelen kadın, 6 ncı kattan düşüp öldü #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    Karacaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Fatma Karacaoğlu'nun, oğlunun evinde temizlik yaparken düştüğü ihtimali üzerinde durulurken, ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzce de oğlunun evine gelen kadın, 6 ncı kattan düşüp öldü #2

    Düzce de oğlunun evine gelen kadın, 6 ncı kattan düşüp öldü #3

    Düzce de oğlunun evine gelen kadın, 6 ncı kattan düşüp öldü #4

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