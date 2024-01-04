Düzce'de otobüs şoförünün dikkati sayesinde para dolu çanta sahibine ulaştı Düzce'de otobüs şoförü durakta bulduğu para dolu çantayı mahalle muhtarı aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

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İHA

Düzce Belediyesi'nde otobüs şoförü olan Faruk Kalkan, sefer esnasında durakta fark ettiği çantayı hareket merkezine bildirince para dolu çanta sahibini buldu.

Faruk Kalkan, öğle saatlerinde Çavuşlar Mahallesi'nde bulunan bir durakta unutulmuş çanta olduğunu fark etti.

Otobüsteki son yolcunun yardımıyla çantayı alan Kalkan, telefonla hareket merkezine bilgi verdi.

Çantayı muhtarlığa teslim etti

Para dolu çantayı Çavuşlar Mahallesi Muhtarı Cengiz Beşel'e teslim eden Faruk Kalkan, "Durakta çanta olduğunu fark ettim. Duraktaki son yolcudan çantayı almasını rica ettim. Yolcunun şahitliğinde çantada para olduğunu gördüm. Müdürümü arayıp kendisinin bilgisi dahilinde Çavuşlar Mahallesi muhtarlığına çantayı teslim ettim" şeklinde konuştu.

"Şoförümüze ve belediyemize teşekkür ediyoruz"

Muhtar Cengiz Beşel, duyarlılığından dolayı otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerinden bir kardeşimiz çantasını mahalle muhtarlığımızın önünde bulunan durakta unutmuş. Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş. şoförlerinden duyarlı bir arkadaşımız çantayı bize teslim etti. Biz de çantanın sahibine eksiksiz bir şekilde ulaşmasına vesile olduk. Mahalle sakinimiz adına Düzce Belediyesi'ne ve Ulaşım A.Ş. şoförlerimize duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)