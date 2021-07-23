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    Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

    İki arkadaş arasında çıkan kavgada ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, yoldan geçen Hasan Vural’a isabet etti. Yaralı hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 23.07.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 23.07.2021 - 09:36
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    Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı

    Düzce Anıtpark’ın arkasında, Muhammed B. ve yanındaki arkadaşı motosikletle park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Muhammed B., otomobildeki kadını indirip, motosikletine bindirmek isteyince yanındaki arkadaşı ile aralarında yumruk yumruğa kavga çıktı.

    YÜRÜRKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

    Muhammet B. silahını çıkartarak ateş etti. Silahtan çıkan mermi, bu sırada yoldan geçen Hasan Vural’a isabet etti. Muhammet B. kaçarken, çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hasan Vural gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, polis, Muhammet B.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Düzce'de kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla vuruldu ViDEO

    Düzce de silahlı kavga: 1 yaralı #1

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