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    Düzce'de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi

    Düzce Gölyaka'da gölette yüzünü yıkamak isteyen Burak Erdinç, dengesini kaybederek suya düştü. Kısa sürede gözden kaybolan Erdinç, hayatını kaybetti.
    • 02.08.2022 - 21:02
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    Düzce'de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi

    Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana gelen olayda, köyün göletine yakın bir yerde çalışma gerçekleştiren 27 yaşındaki Burak Erdinç, terleyince gölette elini yüzünü yıkamak istedi.

    Dengesini kaybederek gölete düştü

    Bir anda dengesini kaybeden Erdinç, gölete düştü. Durumu fark eden kişiler yardıma koşsada 27 yaşındaki genç gözlerden kayboldu.

    Köylülerin yardımı ile sudan çıkarılan genç için olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Burak Erdinç’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

    İHA'da yer alan habere göre, olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Erdinç’in cansız bedeni morga kaldırıldı.

    Düzce de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi #1

    Düzce de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi #2

    Düzce de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi #3

    Düzce de yüzünü yıkamak isteyen kişi, gölete düşerek can verdi #4


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