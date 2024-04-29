Özgür Özel Manisa'da mesir macunu saçtı: İzdiham yaşandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 484.Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Özel, 7 ton mesir macunun saçıldığı törende ilk önce mesir attı ardından Manisalılarlar birlikte camiinin kubbesinden atılan mesirleri yakaladı.

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde bulunan ve bu yıl 484'üncüsü gerçekleşen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde dikkat çeken anlar yaşandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan mehter marşları eşliğinde başlayan yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Halk oyunları gösteri sundu

Şehzadelik dönemini Manisa'da geçiren Osmanlı padişahları, Hafsa Sultan ve nedimeleri ile mesir macununun mucidi Merkez Efendi'yi dönem kostümleriyle canlandıran tiyatrocuların da katıldığı yürüyüşte, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Festival için bestelenen "Eller havaya eller şifaya" şarkısının seslendirildiği yürüyüş, Sultan Camisi'nde sona erdi.

Katılımcılar selamlandı

Öğle ezanının okunmasının ardından Osmanlı padişahlarını canlandıran tiyatrocular, katılımcıları selamladı.

Daha sonra Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'yi huzuruna kabul ederek şifa kaynağı mesirin beratını vermesi canlandırıldı.

7 ton mesir macunu halka saçıldı

Geleneksel mesir saçımı, Hafsa Sultan'ın kendisine şifa olan macunun Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden her yıl baharın gelişiyle halka saçılmasını buyurmasıyla başladı.

Sultan Camisi şerefe ve kubbelerinin yanı sıra çevredeki apartmanların çatı ve balkonlarından toplam yaklaşık 7 ton mesir macunu halka saçıldı.

Özgür Özel de attı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de saçım yaptığı törende alandakiler mesir kapabilmek için birbiriyle yarıştı.

"Genel Başkan olarak ilk kez mesir törenlerine katılıyorum"

Mesir saçım töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Sultan Camii önünde sona eren yürüş sırasında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Valimizin ev sahipliğinde çok güzel bir gün geçiriyoruz. Ben de Genel Başkan olarak ilk kez mesir törenlerine katılıyorum. Çok güzel bir gün. Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerimiz var. Ümit ediyoruz ilerleyen yıllarda uluslararası boyutunun çok daha güçlendiği, bütün bir aya yayılan bütün dünyadan ziyaretçilerin, turistlerin geldiği; Manisa'da hem coşkumuza ortak oldukları hem de Manisa'ya, esnafımıza katkı sağladıkları bir festivale dönüşür. Her geçen yıl bir öncekinden iyi olur diye ümit ediyoruz.

Bazı vatandaşların daha fazla mesir macunu kapabilmek için şemsiyelerini açarak ters çevirdikleri görüldü.

21 Mart'ta Nevruz şenlikleriyle başlayan festival, saçım töreniyle son buldu.

Mesirin tarihçesi

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.

Bu macunla şifa bulan Hafsa Sultan, macunun diğer hastalara da verilmesini, talebin artması üzerine ise kağıtlara sarılarak Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden saçılmasını ister.

Mesir macununun yapımında zencefil, zulumba, kremtartar, kişniş, kebabiye, havlican, Hindistan cevizi, anason, yeni bahar, hıyarşembe, çam sakızı, zafiran, tarçın, udülkahır, çöpçini, hardal, eskir, karanfil, çivit, meyan balı, tiryak, sarıhelile, raziyane, kimyon, zerdeçal, tarçın çiçeği, karabiber, çörek otu, darıfülfül, ravent, limon tuzu, kakule, şamlı, vanilya, şeker, günbalı, Hindistan çiçeği, limon kabuğu, galanda, tekemercini tohumu ve portakal kabuğu kullanılıyor.